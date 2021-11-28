Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 7 тис. нових випадків COVID-19

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).
Про це пише прес-служба МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 456 осіб;
- летальних випадків – 400;
- одужало – 10 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 549 випадків;
- Вінницька область – 548 випадків;
- Волинська область – 230 випадків;
- Дніпропетровська область – 698 випадків;
- Донецька область – 365 випадків;
- Житомирська область – 334 випадки;
- Закарпатська область – 235 випадків;
- Запорізька область – 415 випадків;
- Івано-Франківська область – 249 випадків;
- Київська область – 433 випадки;
- Кіровоградська область – 176 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 306 випадків;
- Миколаївська область – 381 випадок;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 298 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 286 випадків;
- Тернопільська область – 233 випадки;
- Харківська область – 229 випадків;
- Херсонська область – 76 випадків;
- Хмельницька область – 408 випадків;
- Черкаська область – 205 випадків;
- Чернівецька область – 135 випадків;
- Чернігівська область – 306 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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