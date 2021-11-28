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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 7 тис. нових випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 08:15
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 422 023 особи, а одужало – 2 910 237 осіб
За весь час пандемії в Україні проведено 15 819 249 ПЛР-тестувань
За весь час пандемії в Україні проведено 15 819 249 ПЛР-тестувань / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 27 листопада в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 774, медпрацівників – 105).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 456 осіб;
  • летальних випадків – 400;
  • одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні померли 85 117 людей.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 549 випадків;
  • Вінницька область – 548 випадків;
  • Волинська область – 230 випадків;
  • Дніпропетровська область – 698 випадків;
  • Донецька область – 365 випадків;
  • Житомирська область – 334 випадки;
  • Закарпатська область – 235 випадків;
  • Запорізька область – 415 випадків;
  • Івано-Франківська область – 249 випадків;
  • Київська область – 433 випадки;
  • Кіровоградська область – 176 випадків;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 306 випадків;
  • Миколаївська область – 381 випадок;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 298 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 286 випадків;
  • Тернопільська область – 233 випадки;
  • Харківська область – 229 випадків;
  • Херсонська область – 76 випадків;
  • Хмельницька область – 408 випадків;
  • Черкаська область – 205 випадків;
  • Чернівецька область – 135 випадків;
  • Чернігівська область – 306 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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