Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 12 тис. нових COVID-випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 353 136 осіб

В Україні досі обмеження через поширення коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

Про це повідомили у МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2055 осіб;

летальних наслідків – 720;

одужало – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3353136 осіб;

одужало – 2 796 597 осіб;

летальних наслідків – 82 318.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: