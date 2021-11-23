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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 12 тис. нових COVID-випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 08:13
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За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 353 136 осіб
В Україні досі обмеження через поширення коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні досі обмеження через поширення коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2055 осіб;
  • летальних наслідків – 720;
  • одужало – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3353136 осіб;
  • одужало – 2 796 597 осіб;
  • летальних наслідків – 82 318.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

  • На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
  • В Україні противники вакцинації в Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.

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