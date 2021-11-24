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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. нових COVID-випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 08:15
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За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 367 461 особа
Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4077 осіб;
  • летальних наслідків – 595;
  • одужало – 29 044 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3367461 особа;
  • одужало – 2 825 641 особа;
  • летальних наслідків – 82 913.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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