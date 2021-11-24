Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. нових COVID-випадків

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4077 осіб;
- летальних наслідків – 595;
- одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3367461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних наслідків – 82 913.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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