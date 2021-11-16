Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 16 тисяч нових хворих

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих COVID-19. З них дітей – 1 168, медпрацівників – 327.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 264 особи;
- летальних випадків – 838;
- одужало – 21 914 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1481 випадків;
- Вінницька область – 619 випадків;
- Волинська область – 627 випадків;
- Дніпропетровська область – 1635 випадків;
- Донецька область – 736 випадки;
- Житомирська область – 301 випадкок;
- Закарпатська область – 379 випадків;
- Запорізька область – 1084 випадків;
- Івано-Франківська область – 325 випадків;
- Київська область – 754 випадків;
- Кіровоградська область – 127 випадок;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 770 випадків;
- Миколаївська область – 842 випадки;
- Одеська область – 1549 випадків;
- Полтавська область – 1000 випадків;
- Рівненська область – 653 випадки;
- Сумська область – 387 випадків;
- Тернопільська область – 280 випадки;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 153 випадків;
- Хмельницька область – 387 випадків;
- Черкаська область – 762 випадків;
- Чернівецька область – 247 випадків;
- Чернігівська область – 326 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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