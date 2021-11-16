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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 16 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
16 листопада, 08:14
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В лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу потрапили понад дві тисячі людей
В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус.
В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих COVID-19. З них дітей – 1 168, медпрацівників – 327.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 264 особи;
  • летальних випадків – 838;
  • одужало – 21 914 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1481 випадків;
  • Вінницька область – 619 випадків;
  • Волинська область – 627 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1635 випадків;
  • Донецька область – 736 випадки;
  • Житомирська область – 301 випадкок;
  • Закарпатська область – 379 випадків;
  • Запорізька область – 1084 випадків;
  • Івано-Франківська область – 325 випадків;
  • Київська область – 754 випадків;
  • Кіровоградська область – 127 випадок;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 770 випадків;
  • Миколаївська область – 842 випадки;
  • Одеська область – 1549 випадків;
  • Полтавська область – 1000 випадків;
  • Рівненська область – 653 випадки;
  • Сумська область – 387 випадків;
  • Тернопільська область – 280 випадки;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 153 випадків;
  • Хмельницька область – 387 випадків;
  • Черкаська область – 762 випадків;
  • Чернівецька область – 247 випадків;
  • Чернігівська область – 326 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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