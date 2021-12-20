Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. нових випадків

За весь час пандемії в країні захворіло – 3 610 687 осіб, а одужало – 3 338 555 людей

В Україні зменшилася захворюваність на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6 690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 людини. Всього проведено 16 503 941 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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