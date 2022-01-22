Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 22 тис. нових хворих

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 842 011 осіб, а смертей – 99 129

В Україні триває нова COVID-хвиля / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 21 січня в Україні виявили 22 473 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2838 дітей та 535 медиків.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 2608 осіб, зафіксували 136 смертей, а одужали 4610 осіб.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні одужали 3 580 878 осіб.

Усього провели 17 455 150 ПЛР-тестування.

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Вакцинація в Україні

За добу в країні 91 310 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 осіб, другу дозу – 32 863 особи, додаткову дозу отримали 748 осіб, бустерну дозу – 25 851 особа.

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 15 141 199 особам, з них отримали першу дозу – 15 141 197 осіб, отримали дві дози – 14 443 593 особи, отримали додаткову дозу – 12 689 осіб, бустерну дозу – 193 211 осіб.

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Усього провели 29 790 690 щеплень.

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