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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 23 тис. нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 08:37
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В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 – у МОЗ опублікували останні дані
Країна наближається до піку коронавірусу
Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 1539, медпрацівників – 529.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 5 696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 чоловік.

Дані щодо захворюваності
Дані щодо захворюваності / Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 130 772 особи, а смерть – 74 206.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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