Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 3 тисячі нових випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 699 663 особи

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 7 січня, в Україні зафіксовано 3195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 151, а медпрацівників – 37.

Про це повідомили у МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1752 особи;

летальних наслідків – 76;

одужали – 1942 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 699 663 особи;

одужала – 3 508 451 особа;

летальних наслідків – 97 164.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: