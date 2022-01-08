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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 3 тисячі нових випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 08:19
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За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 699 663 особи
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 7 січня, в Україні зафіксовано 3195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 151, а медпрацівників – 37.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1752 особи;
  • летальних наслідків – 76;
  • одужали – 1942 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 699 663 особи;
  • одужала – 3 508 451 особа;
  • летальних наслідків – 97 164.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 291;
Вінницька область – 164;
Волинська область – 47;
Дніпропетровська область – 112;
Донецька область – 36;
Житомирська область – 217;
Закарпатська область – 108;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 243;
Київська область – 143;
Кіровоградська область – 47;
Луганська область – 9;
Львівська область – 296;
Миколаївська область – 84;
Одеська область – 197;
Полтавська область – 97;
Рівненська область – 98;
Сумська область – 185;
Тернопільська область – 141;
Харківська область – 241;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 173;
Черкаська область – 54;
Чернівецька область – 91;
Чернігівська область – 102.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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