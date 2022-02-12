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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 38 тис. нових хворих

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 08:15
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а смертей – 102 668
Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні стрімко зростає
Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні стрімко зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3 029 дітей та 864 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3 753 особи, зафіксували 265 летальних випадків. Крім цього, одужали 19 943 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а померло – 102 668.

Усього провели 18 993 661 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 4229;
  • Вінницька область – 720;
  • Волинська область – 1060;
  • Дніпропетровська область – 2596;
  • Донецька область – 1808;
  • Житомирська область – 1489;
  • Закарпатська область – 795;
  • Запорізька область – 1276;
  • Івано-Франківська область – 791;
  • Київська область – 1326;
  • Кіровоградська область – 487;
  • Луганська область – 783;
  • Львівська область – 2351;
  • Миколаївська область – 1013;
  • Одеська область – 3670;
  • Полтавська область – 1407;
  • Рівненська область – 1145;
  • Сумська область – 1671;
  • Тернопільська область – 813;
  • Харківська область – 1736;
  • Херсонська область – 1604;
  • Хмельницька область – 1813;
  • Черкаська область – 1246;
  • Чернівецька область – 789;
  • Чернігівська область – 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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