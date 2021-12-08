Коронавірус в Україні. За добу виявили більше 9 тисяч нових хворих

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19.
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Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19.
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8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.Зануритись у той день
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