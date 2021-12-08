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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили більше 9 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 08:14
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Серед хворих 809 дітей та 175 медпрацівників
В лікарні потрапили майже 3 тисячі людей.
В лікарні потрапили майже 3 тисячі людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 7 грудня, в Україні зафіксували 9 371 нових випадків COVID-19.

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