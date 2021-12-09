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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 12 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 08:13
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Серед них більше тисячі дітей та майже 200 медпрацівників
Кількість нових випадків коронавіруса продовжує зростати.
Кількість нових випадків коронавіруса продовжує зростати. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 8 грудня, в Україні зафіксовано 12 376 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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