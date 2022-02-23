За добу в Україні виявили понад 25 тис. COVID-хворих – де найбільше

За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед ти, хто захворів, 2427 дітей та 665 медиків.
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізовано 3140 осіб, зафіксовано 297 смертей, а одужали 37 432 людини.
Далі по темі
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 783 835 осіб, летальних випадків – 105 229.
Всього провели 19 477 406 ПЛР-тестувань.
Кількість заражених у регіонах за добу
- м. Київ – 3699;
- Вінницька область – 523;
- Волинська область – 786;
- Дніпропетровська область – 2343;
- Донецька область – 1523;
- Житомирська область – 870;
- Закарпатська область – 385;
- Запорізька область – 1274;
- Івано-Франківська область – 424;
- Київська область – 1317;
- Кіровоградська область – 414;
- Луганська область – 701;
- Львівська область – 557;
- Миколаївська область – 1120;
- Одеська область – 1142;
- Полтавська область – 1686;
- Рівненська область – 617;
- Сумська область – 591;
- Тернопільська область – 372;
- Харківська область – 767;
- Херсонська область – 792;
- Хмельницька область – 1173;
- Черкаська область – 1323;
- Чернівецька область – 294;
- Чернігівська область – 369.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.