Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 41 тисячу нових хворих

Протягом минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Серед нових хворих 3486 дітей та 1101 медпрацівників.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 128 осіб;
- летальних випадків – 280;
- одужало – 16 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 людина. Померли від коронавірусу 102 167 людей.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 3880;
- Вінницька область – 1001;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2420;
- Донецька область – 1545;
- Житомирська область – 2602;
- Закарпатська область – 928;
- Запорізька область – 1423;
- Івано-Франківська область – 1441;
- Київська область – 1373;
- Кіровоградська область – 494;
- Луганська область – 756;
- Львівська область – 2280;
- Миколаївська область – 957;
- Одеська область – 3918;
- Полтавська область – 1523;
- Рівненська область – 1917;
- Сумська область – 1471;
- Тернопільська область – 1379;
- Харківська область – 2016;
- Херсонська область – 1373;
- Хмельницька область – 2109;
- Черкаська область – 1232;
- Чернівецька область – 1062;
- Чернігівська область – 1476.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.
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