Коронавірус в Україні. За добу виявили ще майже 11 тис. нових хворих

За минулу добу, 14 листопада, в Україні підтвердили коронавірус ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дитини та 132 медпрацівники.
Про це свідчать дані МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2798 осіб, померли – 442, одужали – 11 219. За весь час пандемії в Україні:
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- захворіла – 3 228 441 особа,
- одужали – 2 642 459,
- летальних випадків – 77 147,
- проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 449 випадків;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 359 випадки;
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Донецька область – 542 випадки;
- Житомирська область – 380 випадки;
- Закарпатська область – 191 випадок;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 420 випадків;
- Кіровоградська область – 91 випадок;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 537 випадків;
- Миколаївська область – 844 випадки;
- Одеська область – 901 випадок;
- Полтавська область – 559 випадків;
- Рівненська область – 184 випадки;
- Сумська область – 306 випадків;
- Тернопільська область – 224 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Херсонська область – 135 випадків;
- Хмельницька область – 314 випадків;
- Черкаська область – 359 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 333 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Після COVID-19 буває повторна пневмонія
Після важкого коронавірусу через 10-14 днів часто буває повторне запалення легень, але це не повторний ковід.
лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький назвав ознаки того, що у вас знову запалення легень, – піднімається температура, може з'явитися кашель та пітливість.
"З аналізів варто зробити загальний аналіз крові, де цього разу у вас може бути збільшення загальної кількості лейкоцитів та збільшення нейтрофільних гранулоцитів (зсув формули крові вліво), а також зробити ЦРП (ц-реактивний протеїн або ц-реактивний білок) – цей показник зазвичай піднімається вище норми в кілька разів", – написав лікар в Facebook.
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