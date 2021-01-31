Коронавірус в Україні: за добу виявили 3177 нових хворих

В Україні за останню добу виявили 3177 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 219 455 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 79 українців (всього – 22 707). Вилікувати вдалося 1 018 784 інфікованих (4126 – за останню добу).

Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться в Україні через чотири місяці.

Раніше ми повідомляли, що Європейська комісія прийняла рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

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Крім того, нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Відзначимо, що в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набрав чинності ще з 21 листопада.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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