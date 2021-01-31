Русский
$ 28,19
34,1
  1. Новини України

Коронавірус в Україні: за добу виявили 3177 нових хворих

31 січня, 08:13

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

Понад 4 тисячам українців вдалося вилікуватися

В Україні за останню добу виявили 3177 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 219 455 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 79 українців (всього – 22 707). Вилікувати вдалося 1 018 784 інфікованих (4126 – за останню добу).

Нагадаємо, масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться в Україні через чотири місяці.

В тренді
Перемогти не можна: експерт розповів, коли буде друга хвиля коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що Європейська комісія прийняла рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

Реклама

Крім того, нагадаємо, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

Відзначимо, що в країні вже працюють штрафи і для самих порушників маскового режиму. Їх передбачає закон, який набрав чинності ще з 21 листопада.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика захворювання Украина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Готуйте сани: до України повертається справжня зима
Готуйте сани: до України повертається справжня зимаУкраїна
У сільських колодязях з'явилася гаряча вода – під Житомиром налякані аномалією
У сільських колодязях з'явилася гаряча вода – під Житомиром налякані аномалієюУкраїна
Погрожують смертю: квартиру космонавта Каденюка намагаються відібрати у його родини
Погрожують смертю: квартиру космонавта Каденюка намагаються відібрати у його родиниУкраїна
Лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19: Степанов пояснив причину
Лише 39% українців готові вакцинуватися від COVID-19: Степанов пояснив причинуУкраїна
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
У Путіна відповіли на заклик
У Путіна відповіли на заклик "забрати Донбас додому"Росія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти