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Майже 10 тисяч за добу. В Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 08:11
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Кількість смертей від коронавірусу за весь час епідемії досягла 57 тисяч, учора померли 317 українців
Коронавируса атакует Украину
Коронавируса атакует Украину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 4 жовтня, зафіксували 9 846 нових випадків інфікування коронавірусом. Це практично вдвічі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Де найбільше нових пацієнтів:

  • Дніпропетровська область – 992 нових випадки;
  • Харківська – 940;
  • Одеська – 809;
  • Запорізька – 667;
  • Донецька – 662.

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

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Ситуація в областях:

  • Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
  • Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
  • Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
  • Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
  • Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

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