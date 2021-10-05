Майже 10 тисяч за добу. В Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу, 4 жовтня, зафіксували 9 846 нових випадків інфікування коронавірусом. Це практично вдвічі більше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
Усього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).
Де найбільше нових пацієнтів:
- Дніпропетровська область – 992 нових випадки;
- Харківська – 940;
- Одеська – 809;
- Запорізька – 667;
- Донецька – 662.
Карантин в Україні
Поки всі області знаходяться в "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.
Ситуація в областях:
- Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
- Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
- Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
- Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
- Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.
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