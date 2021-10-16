Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 13 тис. випадків COVID-19

В Україні з початку епідемії COVID-19 захворіло понад 2,6 млн осіб – більше 60 тисяч померли від хвороби

В Україні зафіксували нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 12 983 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 623 882 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 277 мешканців України (всього – 60 414). Вилікувати вдалося 2 322 456 інфікованих (5874 – за останню добу).

Україна увійшла до п'ятірки країн в світі за смертністю від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Всього 6745 осіб в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

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Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великій Британії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

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