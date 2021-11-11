Коронавірус. За добу захворіло майже 25 тисяч українців

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 – у МОЗ опублікували останні дані

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 4778 людей, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 людей.

Дані за останню добу / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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