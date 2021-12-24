Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 7 тис. нових випадків, 248 летальних

6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізували – 1646 осіб;
- летальних наслідків – 248;
- одужали – 14 874 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 637 038 осіб;
- одужали – 3 408 294 осіб;
- летальних випадків – 94 432;
- проведено ПЛР-тестування – 16 626 864.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 1234;
- Вінницька область – 228;
- Волинська область – 215;
- Дніпропетровська область – 212;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 138;
- Закарпатська область – 211;
- Запорізька область – 331;
- Івано-Франківська область – 170;
- Київська область – 378;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 57;
- Львівська область – 392;
- Миколаївська область – 204;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 411;
- Рівненська область – 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область – 188;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 299;
- Черкаська область – 236;
- Чернівецька область – 123;
- Чернігівська область – 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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