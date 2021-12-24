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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 7 тис. нових випадків, 248 летальних

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 08:19
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З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 537 066 особам, з них отримали першу дозу – 14 537 064 особи
В Україні продовжують виявляти нові випадки COVID-19
В Україні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіли 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізували – 1646 осіб;
  • летальних наслідків – 248;
  • одужали – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 637 038 осіб;
  • одужали – 3 408 294 осіб;
  • летальних випадків – 94 432;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 626 864.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 1234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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