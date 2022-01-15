Коронавірус в Україні. За добу виявили знову понад 10 тисяч хворих

За добу 14 січня в Україні зафіксували 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих 727 дітей та 229 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізували – 1 682 людей;
- летальних випадків – 127;
- одужали – 6 172 особи.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 1 178;
- Вінницька область – 414;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 338;
- Донецька область – 288;
- Житомирська область – 324;
- Закарпатська область – 215;
- Запорізька область – 173;
- Івано-Франківська область – 1 167;
- Київська область – 431;
- Кіровоградська область – 80;
- Луганська область – 89;
- Львівська область – 1 178;
- Миколаївська область – 173;
- Одеська область – 471;
- Полтавська область – 343;
- Рівненська область – 347;
- Сумська область – 562;
- Тернопільська область – 453;
- Харківська область – 761;
- Херсонська область – 143;
- Хмельницька область – 402;
- Черкаська область – 218;
- Чернівецька область – 446;
- Чернігівська область – 249.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
В Україні може бути новий локдаун?
В країні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.
За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий із поступовим спаданням аж до квітня.
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