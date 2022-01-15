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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили знову понад 10 тисяч хворих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 08:42
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Найбільше нових випадків медики зафіксували у Львівській та Івано-Франківській областях
У країні з кожним днем зростає кількість хворих / Колаж "Сьогодні"
У країні з кожним днем зростає кількість хворих / Колаж "Сьогодні"

За добу 14 січня в Україні зафіксували 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих 727 дітей та 229 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізували – 1 682 людей;
  • летальних випадків – 127;
  • одужали – 6 172 особи.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 178;
  • Вінницька область – 414;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 338;
  • Донецька область – 288;
  • Житомирська область – 324;
  • Закарпатська область – 215;
  • Запорізька область – 173;
  • Івано-Франківська область – 1 167;
  • Київська область – 431;
  • Кіровоградська область – 80;
  • Луганська область – 89;
  • Львівська область – 1 178;
  • Миколаївська область – 173;
  • Одеська область – 471;
  • Полтавська область – 343;
  • Рівненська область – 347;
  • Сумська область – 562;
  • Тернопільська область – 453;
  • Харківська область – 761;
  • Херсонська область – 143;
  • Хмельницька область – 402;
  • Черкаська область – 218;
  • Чернівецька область – 446;
  • Чернігівська область – 249.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні може бути новий локдаун?

В країні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.

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За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий із поступовим спаданням аж до квітня.

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