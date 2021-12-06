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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус. В Україні за добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
6 грудня, 08:14
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Найбільше нових випадків коронавіруса підтвердили у Києві
В лікарні з коронавірусом потрапили 1 660 українців.
В лікарні з коронавірусом потрапили 1 660 українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 660 людей;
  • летальних випадків – 239;
  • одужало – 9 082 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 704;
  • Вінницька область – 205;
  • Волинська область – 212;
  • Дніпропетровська область – 133;
  • Донецька область – 290;
  • Житомирська область – 296;
  • Закарпатська область – 60;
  • Запорізька область – 221;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Київська область – 202;
  • Кіровоградська область – 117;
  • Луганська область – 9;
  • Львівська область – 214;
  • Миколаївська область – 203;
  • Одеська область – 178;
  • Полтавська область – 218;
  • Рівненська область – 96;
  • Сумська область – 99;
  • Тернопільська область – 123;
  • Харківська область – 214;
  • Херсонська область – 20;
  • Хмельницька область – 80;
  • Черкаська область – 278;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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