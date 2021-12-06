Коронавірус. В Україні за добу виявили ще понад 4 тисячі нових хворих

Найбільше нових випадків коронавіруса підтвердили у Києві

В лікарні з коронавірусом потрапили 1 660 українців. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 5 грудня, в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 660 людей;

летальних випадків – 239;

одужало – 9 082 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 704;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 212;

Дніпропетровська область – 133;

Донецька область – 290;

Житомирська область – 296;

Закарпатська область – 60;

Запорізька область – 221;

Івано-Франківська область – 81;

Київська область – 202;

Кіровоградська область – 117;

Луганська область – 9;

Львівська область – 214;

Миколаївська область – 203;

Одеська область – 178;

Полтавська область – 218;

Рівненська область – 96;

Сумська область – 99;

Тернопільська область – 123;

Харківська область – 214;

Херсонська область – 20;

Хмельницька область – 80;

Черкаська область – 278;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 125.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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