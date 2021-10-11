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Коронавірус в Україні. За добу підтвердили майже 9 тисяч випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 жовтня, 08:22
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В Україні з початку епідемії коронавіруса заразилися більше 2,5 млн чоловік – 58 тисяч померли від хвороби
У країні зростає кількість летальних випадків від COVID-19
У країні зростає кількість летальних випадків від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 8832 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2512 менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 550 089 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 207 жителів України (всього – 58 700). Вилікувати вдалося 2 292 480 інфікованих (2 053 – за останню добу).

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Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

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Карантин в Україні

Станом на 10 жовтня всі області знаходяться в жовтій зоні карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають помаранчевої зоні.

Які області можуть стати "помаранчевими":

  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Через зростання захворюваності у Львові місцева влада вирішила посилити карантин з 18 жовтня. Які правила введуть:

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  • всі школи перейдуть на "дистанційку";
  • планові операції скасують;
  • обмежать розважальні масові заходи.

А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавіруса пасажирів. Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.

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