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Епідемія йде на спад? В Україні різко зменшилася кількість нових випадків COVID-19

19 квітня, 08:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За останню добу приріст хворих на ковід зменшився практично вдвічі рази – нові дані по коронавірусу в Україні

За останню добу, 18 квітня, кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася на 6506. Це на 8478 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Усього хворобу підтвердили у 1 953 016 українців.

За минулу добу від коронавірусу померли 214 людей. За весь час епідемії ковід забрав життя 40 000 українців, а вилікувати вдалося 1 487 677 інфікованих. Із них 5598 одужали за останню добу.

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Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

До речі, а ви знаєте, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А от влогер-пенсіонер Дід Панч знає. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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