Епідемія йде на спад? В Україні різко зменшилася кількість нових випадків COVID-19

За останню добу, 18 квітня, кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася на 6506. Це на 8478 випадків менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Усього хворобу підтвердили у 1 953 016 українців.
За минулу добу від коронавірусу померли 214 людей. За весь час епідемії ковід забрав життя 40 000 українців, а вилікувати вдалося 1 487 677 інфікованих. Із них 5598 одужали за останню добу.
Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.
Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".
До речі, а ви знаєте, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А от влогер-пенсіонер Дід Панч знає. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк