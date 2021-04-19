Епідемія йде на спад? В Україні різко зменшилася кількість нових випадків COVID-19

За останню добу приріст хворих на ковід зменшився практично вдвічі рази – нові дані по коронавірусу в Україні

За останню добу, 18 квітня, кількість хворих на COVID-19 в Україні збільшилася на 6506. Це на 8478 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Усього хворобу підтвердили у 1 953 016 українців.

За минулу добу від коронавірусу померли 214 людей. За весь час епідемії ковід забрав життя 40 000 українців, а вилікувати вдалося 1 487 677 інфікованих. Із них 5598 одужали за останню добу.

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Нагадаємо, в Україні реанімації переповнені в 113 містах. Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі.

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