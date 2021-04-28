Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 9 тисяч нових випадків

В Україні за останню добу виявили 9590 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомили на сайті РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 047 838 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 441 українець (всього – 43 391). Вилікувати вдалося 1 616 891 інфікованого (20 062 – за останню добу).

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Нагадаємо, в травні Україна розраховує отримати майже 1 млн доз американської вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках COVAX і за контрактом. З 28 квітня в Україні будуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19. Усі вони будуть обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

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