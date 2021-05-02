Коронавірус в Україні. За добу виявили більше 5 тисяч нових випадків

В Україні за останню добу виявили 5094 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 3455 випадків менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 2 083 180 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 160 українців (всього – 44 596). Вилікувати вдалося 1 676 265 інфікованих (5784 – за останню добу).
Нагадаємо, в Києві поліпшилася ситуація з коронавірусом, тому з 1 травня в столиці пом'якшують карантинні обмеження. Роботу відновлює весь громадський транспорт, а також кафе і ресторани.
Крім того, Україна може опинитися на першому місці за смертями від COVID-19 в Європі. Країні ще далеко до рівня, з якого почалася друга хвиля, і є ризик, що повторний сплеск може статися наприкінці травня.
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