Русский
$ 27,46
33,66
  1. Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад три тисячі нових випадків

26 травня, 08:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 3395 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 787 випадків більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 189 858 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 208 українців (всього – 49 893). Вилікувати вдалося 1 990 051 інфікованого (14 987 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

В тренді
Нова партія Pfizer у Києві та засідання Гаазького суду щодо МН17 – анонси СЬОГОДНІ

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу. Перевага потенційного українського препарату в тому, що він не містить генетичного матеріалу збудника.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Циклон знову накриє частину України – як зміниться погода в середу
Циклон знову накриє частину України – як зміниться погода в середуУкраїна
Циклон іде з України: як зміниться погода у вівторок
Циклон іде з України: як зміниться погода у вівторокУкраїна
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економнихЕкономіка
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Спека і дощі: кого потішить, а кого засмутить погода у вівторок (карта)
Спека і дощі: кого потішить, а кого засмутить погода у вівторок (карта)Україна
Буде силовий блок з беркутівців: вигнаний зі
Буде силовий блок з беркутівців: вигнаний зі "Слуги народу" Шевченко здивував планамиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти