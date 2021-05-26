Коронавірус в Україні. За добу виявили понад три тисячі нових випадків

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 3395 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 787 випадків більше, ніж за попередню добу.

Реклама

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 189 858 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 208 українців (всього – 49 893). Вилікувати вдалося 1 990 051 інфікованого (14 987 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr В тренді Нова партія Pfizer у Києві та засідання Гаазького суду щодо МН17 – анонси СЬОГОДНІ

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу. Перевага потенційного українського препарату в тому, що він не містить генетичного матеріалу збудника.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні