Коронавірус в Україні. За добу виявили понад три тисячі нових випадків

В Україні за останню добу виявили 3509 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 114 випадків менше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 193 367 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 183 українці (всього – 50 067). Вилікувати вдалося 2 006 918 інфікованих (16 867 – за останню добу).
Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.
Також нагадаємо, у Львові вакцинувати українців планують прямо на стадіоні. Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття спеціального центру дозволить робити щеплення від COVID-19 для якомога більшої̈ кількості дорослого населення.
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