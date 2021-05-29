Коронавірус в Україні. За добу виявили більше трьох тисяч нових випадків

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 3096 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 210 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє РНБО.

Всього інфекцію підтвердили у 2 199 769 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 156 українців (всього – 50 388). Вилікувати вдалося 2 030 415 інфікованих (10 199 – за останню добу).

Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватимуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також нагадаємо, у Львові вакцинувати українців планують прямо на стадіоні. Голова Львівської ОДА вважає, що відкриття спеціального центру дозволить робити щеплення від COVID-19 для якомога більшої̈ кількості дорослого населення.

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