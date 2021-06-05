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Коронавірус в Україні. За добу виявили менше двох тисяч нових випадків

5 червня, 08:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Ситуація з коронавірусом поліпшується, за останню добу одужало більше людей, ніж захворіло – свіжі дані

В Україні за останню добу виявили 1 897 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 369 випадків менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 213 580 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 86 українців (всього -51 140). Вилікувати вдалося 2 088 712 інфікованих (8330 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".

Також нагадаємо, чи можна вакцинуватися тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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