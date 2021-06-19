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Коронавірус в Україні: за добу виявили майже тисячу нових випадків (карта)

19 червня 2021 8:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У МОЗ опублікували нові дані щодо коронавірусу за останню добу – померли 40 осіб

Дівчина в захисній масці. Фото: obozrevatel

Дівчина в захисній масці. Фото: obozrevatel

В Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки коронавірусної інфекції. Це на 115 хворих менше, ніж добою раніше.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Згідно з даними, також за минулу добу госпіталізували – 571 особу; летальних випадків – 40; одужали – 2 736 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 229 044 особи;
  • одужали – 2 150 708 осіб;
  • летальних випадків – 51 992;
  • проведення ПЛР-тестів – 10656207.
Статистика по Коронавіруси 17 червня. інфографіка МОЗ

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована:

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  • м. Київ – 202;
  • Харківська область – 63;
  • Львівська область – 61;
  • Дніпропетровська область – 44;
  • Миколаївська область – 44.
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Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить до "червоної", "помаранчевої" або "жовтої зони". Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Раніше ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я взялася за вивчення штаму коронавірусу, виявленого в Латинській Америці.

Дивіться більше, про що говорили в Україні та світі 18 червня:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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