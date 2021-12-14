Коронавірус в Україні. За добу захворювання підтвердили ще у понад 7 тисяч осіб

Серед нових заражених майже 600 дітей

В Україні фіксують ріст захворювання на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них дітей – 566, медпрацівників – 134.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовані – 1123 особи;

летальних випадків – 387;

одужали – 27 130 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1066;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 365;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 541;

Житомирська область – 37;

Закарпатська область – 273;

Запорізька область – 405;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 144;

Львівська область – 169;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 404;

Полтавська область – 751;

Рівненська область – 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 177;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 234;

Черкаська область – 602;

Чернівецька область – 90;

Чернігівська область – 130.

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