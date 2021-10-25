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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу було зафіксовано понад 14 тисяч нових випадків

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 08:15
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В Україні зростає кількість хворих на ковід – у МОЗ опублікували останні дані
Коронавірус поширюється Україною
Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадків COVID-19.

Про це пише прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).

Коронавірус в Україні. дані МОЗ

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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