Коронавірус в Україні. За добу було зафіксовано понад 14 тисяч нових випадків

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксували 14 634 нових випадків COVID-19.
Про це пише прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Усього інфекцію підтвердили у 2 784 039 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 330 жителів України (усього – 64 202). Вилікувати вдалося 2 380 374 інфікованих (4598 – за останню добу).
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.
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