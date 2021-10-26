Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 19 тисяч нових випадків

В Україні зростає кількість хворих на ковід – у МОЗ опублікували останні дані

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Про це пише прес-служба МОЗ.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 чоловік. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2390112 інфікованих (9738 – за останню добу).

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

Реклама

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

Читайте також: