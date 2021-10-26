Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 19 тисяч нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 жовтня, 08:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні зростає кількість хворих на ковід – у МОЗ опублікували останні дані
Коронавірус поширюється Україною
Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Про це пише прес-служба МОЗ.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 чоловік. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2390112 інфікованих (9738 – за останню добу).

Статистика МОЗ
Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

Реклама

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Короновірус за тиждень

139 345

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3772

Євро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти