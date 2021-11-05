Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 26 тисяч нових випадків

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.
Про це пише прес-служба МОЗ.
Усього інфекцію підтвердили у 3032951 чоловік. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2492419 інфікованих (13281 – за останню добу).
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Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.
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