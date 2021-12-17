За добу в Україні зафіксували майже 9 тис. нових випадків коронавірусу

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).
Про це пише пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 2028 осіб, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.
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Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 1385;
- Вінницька область – 334;
- Волинська область – 412;
- Дніпропетровська область – 355;
- Донецька область – 564;
- Житомирська область – 218;
- Закарпатська область – 287;
- Запорізька область – 559;
- Івано-Франківська область – 193;
- Київська область – 392;
- Кіровоградська область – 130;
- Луганська область – 93;
- Львівська область – 401;
- Миколаївська область – 332;
- Одеська область – 556;
- Полтавська область – 527;
- Рівненська область – 264;
- Сумська область – 239;
- Тернопільська область – 198;
- Харківська область – 294;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 318;
- Чернівецька область – 151;
- Чернігівська область – 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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