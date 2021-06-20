Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини України

Коронавірус в Україні. За добу заразилися 479 людей

20 червня 2021 8:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У МОЗ опублікували нові дані щодо коронавірусу за останню добу – померли майже 24 людини

Дівчина в медичній масці і рукавичках. Фото: Вісті

Дівчина в медичній масці і рукавичках. Фото: Вісті

За минулу добу, 19 червня, в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них – 15 дітей і 6 медпрацівників. Це на 373 випадки менше, ніж учора.

Реклама

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Всього за час епідемії в Україні виявили 2 млн 229 тис. 523 випадки коронавірусу. З усіх хворих вилікувалися 2 млн 151 тис. 463 людини. Летальних випадків було 52 тис. 16 осіб. У країні провели 10 млн 670 тис. 72 ПЦР-тести.

Дані від МОЗ

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 544;
  • летальних випадків – 24;
  • одужали – 755.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

Не пропусти!
Дружини футболістів збірної України готові до польоту і навіть пригледіли вертоліт
Дружини футболістів збірної України на білій вечірці: Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова
  • у Києві – 91;
  • Херсонській області – 39;
  • Харківській області – 32;
  • Миколаївській області – 32;
  • Київській області – 32.
Реклама

Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, "Сьогодні" зробили тест, наскільки добре Ви знаєте, які карантинні обмеження діють цього літа.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в Криму
Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу в КримуКрим
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в Україні
Плюс 600 гривень за три роки: як і коли зросте мінімальна пенсія в УкраїніЕкономіка
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікарі
Зеленський підвищує зарплату медикам: скільки отримуватимуть лікаріВлада
В Україну йде справжня літня спека: коли чекати до +33 і яка погода на Трійцю
В Україну йде справжня літня спека: коли чекати до +33 і яка погода на ТрійцюУкраїна
Франція проти вступу України до НАТО: у Макрона дали пояснення
Франція проти вступу України до НАТО: у Макрона дали поясненняЄвросоюз
Не тільки Путін: Саакашвілі назвав одну з головних проблем України
Не тільки Путін: Саакашвілі назвав одну з головних проблем УкраїниВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти