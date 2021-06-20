Коронавірус в Україні. За добу заразилися 479 людей

У МОЗ опублікували нові дані щодо коронавірусу за останню добу – померли майже 24 людини

Дівчина в медичній масці і рукавичках. Фото: Вісті

За минулу добу, 19 червня, в Україні зафіксовано 479 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них – 15 дітей і 6 медпрацівників. Це на 373 випадки менше, ніж учора.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Всього за час епідемії в Україні виявили 2 млн 229 тис. 523 випадки коронавірусу. З усіх хворих вилікувалися 2 млн 151 тис. 463 людини. Летальних випадків було 52 тис. 16 осіб. У країні провели 10 млн 670 тис. 72 ПЦР-тести.

Дані від МОЗ

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 544;

летальних випадків – 24;

одужали – 755.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано:

у Києві – 91;

Херсонській області – 39;

Харківській області – 32;

Миколаївській області – 32;

Київській області – 32.

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Нагадаємо, в Україні більше жодна область не входить в "червону", "помаранчеву" або "жовту" зони. Країна перейшла на мінімальні карантинні обмеження, які запровадив уряд.

Крім того, "Сьогодні" зробили тест, наскільки добре Ви знаєте, які карантинні обмеження діють цього літа.

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