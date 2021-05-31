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Коронавірус в Україні. Темпи захворюваності різко знизилися (статистика)

31 травня, 08:03

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні знизився добовий приріст нових пацієнтів з коронавірусом – оновлені дані

В Україні за останню добу, 30 травня, виявили 1022 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 681 випадок менше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в РНБО.

Усього інфекцію підтвердили у 2 202 494 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 64 українці (усього – 50 536). Вилікувати вдалося 2 041 082 інфікованих (4934 – за останню добу).

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Нагадаємо, Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати будуть давати українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали побічні ефекти, на які скаржаться українці після вакцинації від коронавірусу. Найчастіше це підвищення температури, втома, загальна слабкість, лихоманка, набряк суглобів і безсоння.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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