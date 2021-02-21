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Коронавірус в Україні: за добу заразилися понад 4 тисячі осіб

21 лютого, 08:18

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

Інфекція продовжує забирати життя українців

В Україні за останню добу виявили 4489 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, за останні 24 години захворіли 323 дитини і 133 медпрацівники. За весь час пандемії в Україні зареєстрували 1 304 456 випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За добу від COVID-19 померли 58 українців (всього – 25 104 особи). Вилікувати за останні 24 години вдалося 1557 інфікованих, а за весь час пандемії – 1 146 073.

Всього в країні провели 6 700 971 ПЛР-тестів на коронавірус.

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Раніше ми писали, що на Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19.

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Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні не встановлюватимуть мобільні госпіталі для лікування пацієнтів з COVID-19. За його словами, в цьому немає необхідності.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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