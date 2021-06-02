Коронавірус в Україні. Одужалих за добу вчетверо більше тих, хто захворів

У МОЗ опублікували нові дані по коронавірусу – за весь час заразилися понад 2,2 млн людей

В Україні за останню добу, 1 червня, виявили 2 205 нових випадків коронавірусу. Це на 68 хворих більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Усього інфекцію підтвердили у 2 206 836 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 158 українців (усього – 50 857). Вилікувати вдалося 2 062 572 інфікованих (9 405 – за останню добу).

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Нагадаємо, на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися у чергу в додатку "Дія". Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

Також раніше вчений з США заявив, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

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