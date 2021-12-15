Коронавірус в Україні. За добу заразилися ще понад 8 тисяч осіб

Серед нових хворих виявили 707 дітей та 182 медичних працівники

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 280 осіб;

летальних випадків – 356;

одужало – 26 307 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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