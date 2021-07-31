Коронавірус в Україні. За добу заразилися майже 1000 чоловік

В Україні за весь час виявили понад 2 млн випадків коронавірусу

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в п'ятницю, 31 липня, зафіксували 916 нових випадків коронавірусу. Для порівняння, добою раніше було 962 випадків.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Всього в Україні за час епідемії 2 252 785 чоловік захворіли COVID-19.

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В Україні за добу хворих менше, ніж видужавших. За 30 липня вилікувалися 510 чоловік, тоді як захворіли 486 (всього одужали – 2 186 863). Померли від ковіда 15 українців (з початку епідемії – 52 945).

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Крім того 21 липня в світі зафіксували рекордну кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом. За добу померли 19 748 чоловік.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта