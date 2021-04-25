Коронавірус в Україні. За добу заразилися майже 8 тисяч людей

В Україні за останню добу, 24 квітня, підтвердили 7930 нових випадків коронавірусу. Це на 4781 випадок менше, аніж за попередню добу.
Про це повідомляє РНБО.
Всього хворобу підтвердили у 2 025 271 українця.
За минулу добу від коронавірусу померла 231 людина. За весь час епідемії ковід забрав життя 42 323 українців, а вилікувати вдалося 1 572 528 інфікованих. З них 6574 одужали за останню добу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
Київ – 330 випадків;
Вінницька область – 119 випадків;
Волинська область – 228 випадків;
Дніпропетровська область – 1034 випадки;
Донецька область – 582 випадки;
Житомирська область – 277 випадків;
Закарпатська – 34 випадки;
Запорізька область – 252 випадки;
Івано-Франківська область – 65 випадків;
Київська область – 441 випадок;
Кіровоградська область – 186 випадків;
Луганська область – 52 випадки;
Львівська область – 294 випадки;
Миколаївська область – 350 випадків;
Одеська область – 481 випадок;
Полтавська область – 187 випадків;
Рівненська область – 255 випадків;
Сумська область – 409 випадків;
Тернопільська область – 220 випадків;
Харківська область – 954 випадки;
Херсонська область – 225 випадків;
Хмельницька область – 341 випадок;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 115 випадків;
Чернігівська область – 252 випадки.
З 25 квітня Одеська область виходить з "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. "Червона" зона карантинних обмежень діятиме у 10 регіонах України, "жовта" — у 5.
Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 23 квітня в Україні підтвердили 12 711 нових випадків коронавірусу. Це було на 1566 випадків менше, аніж за попередню добу.
Нагадаємо, в Рівненській області місцева влада прийняла рішення ввести додаткові карантинні обмеження на період Великодніх та травневих свят. Діяти обмеження будуть з 24 по 26 квітня, а також 1-5 і 8-11 травня.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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