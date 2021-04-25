Коронавірус в Україні. За добу заразилися майже 8 тисяч людей

Число захворювань знизилося в півтора раза, проте одужує все одно менше

В Україні за останню добу, 24 квітня, підтвердили 7930 нових випадків коронавірусу. Це на 4781 випадок менше, аніж за попередню добу.

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Про це повідомляє РНБО.

Всього хворобу підтвердили у 2 025 271 українця.

За минулу добу від коронавірусу померла 231 людина. За весь час епідемії ковід забрав життя 42 323 українців, а вилікувати вдалося 1 572 528 інфікованих. З них 6574 одужали за останню добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 228 випадків;

Дніпропетровська область – 1034 випадки;

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Донецька область – 582 випадки;

Житомирська область – 277 випадків;

Закарпатська – 34 випадки;

Запорізька область – 252 випадки;

Івано-Франківська область – 65 випадків;

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Київська область – 441 випадок;

Кіровоградська область – 186 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 350 випадків;

Одеська область – 481 випадок;

Полтавська область – 187 випадків;

Рівненська область – 255 випадків;

Сумська область – 409 випадків;

Тернопільська область – 220 випадків;

Харківська область – 954 випадки;

Херсонська область – 225 випадків;

Хмельницька область – 341 випадок;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 115 випадків;

Чернігівська область – 252 випадки.

З 25 квітня Одеська область виходить з "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19. "Червона" зона карантинних обмежень діятиме у 10 регіонах України, "жовта" — у 5.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 23 квітня в Україні підтвердили 12 711 нових випадків коронавірусу. Це було на 1566 випадків менше, аніж за попередню добу.

Нагадаємо, в Рівненській області місцева влада прийняла рішення ввести додаткові карантинні обмеження на період Великодніх та травневих свят. Діяти обмеження будуть з 24 по 26 квітня, а також 1-5 і 8-11 травня.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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