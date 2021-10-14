Коронавірус в Україні. Заразилися за добу майже 19 тисяч чоловік

В Україні з початку епідемії коронавірусом захворіли майже 2,6 млн чоловік – майже 60 тисяч померли від хвороби

Коронавірус не здає обертів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 18 881 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2572 людини більше, ніж вчора.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 597 275 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померло 412 жителів України (всього – 59 935). Вилікувати вдалося 2 311 991 інфікованих (7 630 – за останню добу).

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

Реклама

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" -варіанті вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа" – варіант (британський);

ризик госпіталізації вище; Реклама

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта" -варіанті може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа".

Раніше ми писали: