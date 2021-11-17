Коронавірус. За добу в Україні захворіли ще понад 18 тисяч людей

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області та місті Києві

В Україні триває боротьба з пандемією коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 468 людей;

летальних випадків – 769,

одужало – 20 211 людей.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1609 випадок;

Вінницька область – 733 випадків;

Волинська область – 731 випадків;

Дніпропетровська область – 1675 випадків;

Донецька область – 1032 випадків;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадків;

Запорізька область – 1087 випадки;

Івано-Франківська область – 642 випадків;

Київська область – 1069 випадки;

Кіровоградська область – 131 випадків;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадків;

Миколаївська область – 950 випадки;

Одеська область – 1504 випадків;

Полтавська область – 1168 випадків;

Рівненська область – 738 випадки;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадки;

Хмельницька область – 803 випадків;

Черкаська область – 721 випадки;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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