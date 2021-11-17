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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус. За добу в Україні захворіли ще понад 18 тисяч людей

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 листопада, 08:17
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Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області та місті Києві
В Україні триває боротьба з пандемією коронавірусу.
В Україні триває боротьба з пандемією коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 468 людей;
  • летальних випадків – 769,
  • одужало – 20 211 людей.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1609 випадок;
  • Вінницька область – 733 випадків;
  • Волинська область – 731 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1675 випадків;
  • Донецька область – 1032 випадків;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадків;
  • Запорізька область – 1087 випадки;
  • Івано-Франківська область – 642 випадків;
  • Київська область – 1069 випадки;
  • Кіровоградська область – 131 випадків;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадків;
  • Миколаївська область – 950 випадки;
  • Одеська область – 1504 випадків;
  • Полтавська область – 1168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадки;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадки;
  • Хмельницька область – 803 випадків;
  • Черкаська область – 721 випадки;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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