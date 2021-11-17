Коронавірус. За добу в Україні захворіли ще понад 18 тисяч людей

За минулу добу, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених хворих COVID-19. Серед них 1312 дітей та 403 медпрацівники.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 468 людей;
- летальних випадків – 769,
- одужало – 20 211 людей.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1609 випадок;
- Вінницька область – 733 випадків;
- Волинська область – 731 випадків;
- Дніпропетровська область – 1675 випадків;
- Донецька область – 1032 випадків;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 344 випадків;
- Запорізька область – 1087 випадки;
- Івано-Франківська область – 642 випадків;
- Київська область – 1069 випадки;
- Кіровоградська область – 131 випадків;
- Луганська область – 328 випадків;
- Львівська область – 721 випадків;
- Миколаївська область – 950 випадки;
- Одеська область – 1504 випадків;
- Полтавська область – 1168 випадків;
- Рівненська область – 738 випадки;
- Сумська область – 385 випадків;
- Тернопільська область – 367 випадків;
- Харківська область – 639 випадків;
- Херсонська область – 337 випадки;
- Хмельницька область – 803 випадків;
- Черкаська область – 721 випадки;
- Чернівецька область – 199 випадків;
- Чернігівська область – 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня.
- Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж літніми місяцями, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.