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Епідемія відступає. Хворих на COVID-19 в Україні меншає

21 червня 2021 8:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Найбільшу кількість хворих дали Київ, Миколаївська, Львівська, Дніпропетровська та Запорізька області

За минулу добу в Україні підтвердили 323 нових випадки COVID-19, що на 156 менше, аніж напередодні.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому за вчора 15 хворих були дітьми. Отже, сукупна кількість інфікованих сягнула 2 229 846 осіб.

Найбільшу кількість хворих дали Київ (95), Миколаївська (26), Львівська (23), Дніпропетровська (22) і Запорізька (22) області.

Також 20 червня померли 16 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Тепер кількість летальних випадків становить 52 032.

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Крім того, 677 осіб одужали. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 152 140 українців.

За добу провели 14 098 тестів на COVID-19, зокрема 8943 – методом ПЛР, 4008 – експрес-тести і 1147 – ІФА.

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Нагадаємо, що темпи вакцинації від коронавірусу в Україні падають другий день поспіль – від понад 67 тисяч 18 червня до менше як 4,5 тисячі 20 червня.

Також ми писали, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Більша частина грошей пішла на закупівлю вакцин.

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Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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