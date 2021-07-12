Коротко і по суті. Що потрібно знати про візит Зеленського в Німеччину (фото)

Президент Зеленський провів важлииві зустрічі в Берліні

У неділю, 11 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з дводенним робочим візитом. Український лідер зустрівся з главою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, а сьогодні, 12 липня, провів переговори з федеральним президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, як пройшли зустрічі й про що говорили політики.

Першу зустріч Зеленський провів з наступником Меркель

Першу зустріч Володимир Зеленський провів з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія, главою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, який, згідно з прогнозами політологів, стане новим канцлером Німеччини після відставки Ангели Меркель. Під час зустрічі Лашет зазначив, що Зеленський був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

Зі свого боку Зеленський підкреслив, що головне для нього – дружні відносини між Україною та Німеччиною, і висловив надію, що уряд ФРН продовжить підтримувати нашу країну.

"Для України важливо, щоб наступний федеральне уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", – зазначив Зеленський.

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Український лідер також повідомив про ситуацію в регіоні та концентрацію російських військ уздовж українського кордону. У зв'язку з цим було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах "нормандського формату" і мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню "Північного потоку – 2". Президент України підкреслив, що введення в експлуатацію газопроводу становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Першу зустріч Зеленський провів з Арміном Лашетом / Фото: Офис Президента Украины

З президентом ФРН обговорили вступ України в ЄС і НАТО

Вранці 12 липня Володимир Зеленський зустрівся в Берліні з президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили реформи в Україні, зокрема в сферах судочинства і боротьби з корупцією, а також ситуацію в зв'язку з пандемією коронавирусу і вакцинацією від COVID-19.

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Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить все можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Також президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО та про шляхи реалізації цієї мети.

Окремо глава держави розповів федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроєкт. Було відзначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить поділ великого бізнесу і політики в Україні.

Своєю чергою Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більшу прозорість і поліпшити бізнес-клімат в Україні, тому німецькі підприємці будуть більшою мірою зацікавлені інвестувати в Україну.

Реклама Зеленський зі Штайнмаєром обговорили реформи в Україні / Фото: Офис Президента Украины

Транзит газу може залишитися в Україні до 2024 року

Увечері Зеленський зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Лідери провели спільну пресконференцію, на якій повідомили, що Німеччина виділить Україні півтора мільйона доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Також політики відзначили, що вони обговорили проблему мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Меркель підкреслила, що в цьому питанні "не вистачає прогресу" і в українське законодавство необхідно імплементувати "формулу Штайнмаєра". Водночас канцлерка запевнила, що Німеччина розглядає Україну як дружнього партнера і навіть з новим урядом буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Крім того, Меркель заявила, що наполягатиме на тому, щоб в Україні залишився транзит газу до 2024 року, незважаючи на запуск прямого газопроводу з Росії до Європи "Північний потік – 2".

Володимир Зеленський зазначив, що про підсумки його зустрічі з Меркель ще зарано говорити, оскільки питання, які хвилюють Україну, ще будуть обговорюватися на майбутній зустрічі в "нормандському форматі" з Францією і Росією, а також під час зустрічі Меркель з Байденом. "Я також буду ставити ці питання і питання участі Америки в переговорному процесі на зустрічі з президентом США", – сказав він.

Зеленський також додав, що поки ці питання обговорюються, в Україні продовжують гинути люди. "Ми разом повинні тиснути на Росію, щоб закінчити війну", – закликав він.

Також президент підкреслив, що через "Північний потік – 2" Україна може залишитися без газу, зокрема і її непідконтрольні території. "Ми тільки почали дискутувати, але у нас мало часу, нам потрібна конкретика", – підсумував глава держави.

Брифінг Володимира Зеленського і Ангели Меркель / Фото: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто формував тактику переговорів Зеленського з Меркель.

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