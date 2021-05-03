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Коротко і по справі. Історичне примирення і вступ о ЄС – перший день Зеленського в Польщі

3 травня, 21:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами, польського лідера, його країна продовжує підтримувати вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський провів переговоризі своїми польським колегою Анджеєм Дудою. Політики підписали ряд документів, а також обговорили "Кримську платформу" і перспективи вступу України до НАТО. Журналісти "Сьогодні" зібрали головні тези.

  • Польща підтримала вступ України до Євросоюзу

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Президенти підписали спільну декларацію стосовно європейської перспективи для України. За словами, польського лідера, його країна продовжує підтримувати нашу країну в цьому питанні.

  • На саміті НАТО обговорять вступ України

За словами Дуди, на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, який пройде 14 червня в Брюсселі, буде підняте питання вступу України до НАТО. Також Польща планує сформулювати поради щодо того шляху, по якому Україна повинна йти в напрямку членства і ПДЧ.

Також, за словами політика, питання, пов'язані з Україною і російською присутністю біля українського кордону, стануть важливими на майбутньому саміті "Бухарестської дев'ятки".

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/ Фото: Офис Президента Украины

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  • Дуда приїде до України

Анджей Дуда прийняв запрошення українського лідера в серпні відвідати Українудля участі в саміті "Кримська платформа" і заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

  • Зеленський і ще чотири президенти підписали важливу декларацію

Глава держави Володимир Зеленський приєднався до спільної деклараціїз нагоди 230-ї річниці прийняття польської Конституції. Документ підписали також президенти Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

Політики підтримують прагнення всіх націй регіону, з якими наші народи об'єднує спільна історична доля та які сьогодні прагнуть користуватися благами свободи і демократії, відважно вимагаючи поваги до своїх прав.

  • Історичне перемир'я

Зеленський зазначив, що історичні питання, які є між нашими країнами, незабаром будуть вирішені, оскільки цього хочуть обидві сторони.

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