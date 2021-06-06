Коротко і по суті. Чому Росію "бомбить" через форму збірної України на Євро-2020

Розповідаємо, чому форма наших футболістів справила ефект бомби, що розірвалася, в РФ

Після того, як футболісти збірної України презентували форму, в якій зіграють на чемпіонаті Європи, Кремль почав висловлювати своє "обурення", адже головна особливість форми – підкреслення єдності України.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, чому Кремль "бомбить" через нову форму збірної України на Євро-2020.

Чому "бомбить" Росію?

Через презентацію нової форми збірної України, в якій вона виступить на Євро, Росію почало "бомбити". А все тому, що на формі позначено карту України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Як написав у Facebook президент УАФ Андрій Павелко, ці атрибути дорогі для кожного українця.

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"Це найцінніше для всіх нас – обрис нашої країни. Єдиної і неподільної Батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", – зазначив Павелко.

Нова форма збірної України / Фото: Facebook

"Контур Криму на формі – відчайдушна акція" – реакція РФ

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вважає, що обрис Криму на формі футболістів є нібито "відчайдушною акцією", яка "має надати гравцям сил".

"Шкода, що тільки на це вся надія", – написала вона.

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А депутат Держдуми РФ Дмитро Свищов заявив, що форму, на якій позначено карту України з окупованим Росією Кримом, мають заборонити.

"Це висловлення якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Ба більше, наші команди можуть зустрітися", – сказав він.

Зі свого боку почесний президент РФС В'ячеслав Колосков упевнений, що в УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму.

"Є регламент, де чітко прописано, які символи і прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовий – не мають права", – сказав він.

"Футбол об'єднує, а не створює проблеми" – реакція Криму

У Криму вважають, що не потрібно змішувати спорт і політику. Як заявив перший віцеспікер так званої Держради Юхим Фікс, організатори змагань не повинні допустити вихід української збірної на поле в цій формі.

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"Політиканство і футбол взагалі не мають нічого спільного. Футбол і спорт, навпаки, об'єднують людей, а не роз'єднують і не створюють проблеми для всіх оточення", – сказав Фікс.

"Українці – "фашисти" – росіяни не відстають від пропагандистів

У росіян "палає" через нову форму збірної України, у соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" і геть немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці".

"Займіться краще допінговими скандалами" – реакція України на заяви РФ

Колишній наставник збірної України, а нині глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.

"А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", – заявив Маркевич.

Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України