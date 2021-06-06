Коротко і по суті. Чому Росію "бомбить" через форму збірної України на Євро-2020

Після того, як футболісти збірної України презентували форму, в якій зіграють на чемпіонаті Європи, Кремль почав висловлювати своє "обурення", адже головна особливість форми – підкреслення єдності України.
Сайт "Сьогодні" розповідає, чому Кремль "бомбить" через нову форму збірної України на Євро-2020.
Чому "бомбить" Росію?
Через презентацію нової форми збірної України, в якій вона виступить на Євро, Росію почало "бомбити". А все тому, що на формі позначено карту України з окупованим Росією Кримом, а також гасла "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Як написав у Facebook президент УАФ Андрій Павелко, ці атрибути дорогі для кожного українця.
"Це найцінніше для всіх нас – обрис нашої країни. Єдиної і неподільної Батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", – зазначив Павелко.
Нова форма збірної України / Фото: Facebook
"Контур Криму на формі – відчайдушна акція" – реакція РФ
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова вважає, що обрис Криму на формі футболістів є нібито "відчайдушною акцією", яка "має надати гравцям сил".
"Шкода, що тільки на це вся надія", – написала вона.
А депутат Держдуми РФ Дмитро Свищов заявив, що форму, на якій позначено карту України з окупованим Росією Кримом, мають заборонити.
"Це висловлення якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Ба більше, наші команди можуть зустрітися", – сказав він.
Зі свого боку почесний президент РФС В'ячеслав Колосков упевнений, що в УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму.
"Є регламент, де чітко прописано, які символи і прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовий – не мають права", – сказав він.
"Футбол об'єднує, а не створює проблеми" – реакція Криму
У Криму вважають, що не потрібно змішувати спорт і політику. Як заявив перший віцеспікер так званої Держради Юхим Фікс, організатори змагань не повинні допустити вихід української збірної на поле в цій формі.
"Політиканство і футбол взагалі не мають нічого спільного. Футбол і спорт, навпаки, об'єднують людей, а не роз'єднують і не створюють проблеми для всіх оточення", – сказав Фікс.
"Українці – "фашисти" – росіяни не відстають від пропагандистів
У росіян "палає" через нову форму збірної України, у соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" і геть немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці".
"Займіться краще допінговими скандалами" – реакція України на заяви РФ
Колишній наставник збірної України, а нині глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.
"А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", – заявив Маркевич.
Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України