Кореспондент "Сьогодні" після вакцинації підхопив ковід: як почувається

Військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов, який тиждень тому щепився від коронавірусу на передовій, отримав позитивний тест на ковід.

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Олександр пройшов через Ухань та Нові Санжари, єдиний з українських журналістів брав участь в евакуації українців із Китаю. А рік потому сам захворів на ковід. Тиждень тому він вакцинувався препаратом Covishield. І останніми днями почувався знесиленим. Сьогодні тест на ковід показав позитивний результат.

"Почуваюся не дуже добре. Весь час після щеплення стан такий, ніби от-от захворію. Температура 37. Протягом тижня скаче 37.6-36.6. відчуття не дуже приємні", – розповів кореспондент.

Махов зазначив, що поки це результати експрес-тесту на наявність вірусу в організмі, але лабораторно висновок щодо захворювання поки не підтверджено – чекає на результат.

Воєнкор зазначає, що інфікуватись міг не обов'язково після щеплення. Припускає, що міг підхопити вірус у військовому шпиталі, де його вакцинували, адже туди привозять і хворих на ковід військових. Щодо того, чи робити друге щеплення, у Махова сумнівів немає.

"Точно робитиму (щеплення другою дозою вакцини). У мене немає сумнівів в тому, що щепитися треба, треба вакцинуватися. І я продовжую закликати до того, що вся країна має імунізуватись", – закликає Олександр.

Відео: Сьогодні

Ведуча телеканалу "Україна 24" Вікторія Малосвітна також вакцинувалась від коронавірусу і відчувала сильний головний біль після щеплення. Та зазначимо, що побічні ефекти можуть виникати і є нормою від будь-якої вакцини. До яких реакцій треба готуватись – читайте в нашому матеріалі.

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Крім того, вакцинація не є запорукою того, що ви зовсім не захворієте, проте хвороба протікатиме значно легше і без ускладнень, запевняють медики.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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