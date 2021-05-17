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Корупція замість соціалки. Що найбільше шкодить повноцінному розвитку економіки?

17 травня, 18:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Україні багато роботодавців не платять податки за своїх співробітників

Корупція в Україні виникає там, де люди не розуміють, як їм себе захистити.

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Про це в ефірі телеканалу "Украіна24" заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

"Левова частка втрат – контрабанда, контрафактна продукція, дуже великі втрати пов'язані з неефективним правлінням, зарплатою в конвертах, коли роботодавець не платить податки за своїх співробітників. Це призводить до того, що грошей на соціалку категорично не вистачає", – каже директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM.

За її словами, в Україні величезна кількість підприємців, компанії прагнуть працювати "в білу".

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"Але це важко. Сьогодні люди залежать від того, яким чином наповнюється національний бюджет і місцеві бюджети. Якість життя людей не поліпшити по-іншому" , – сказала Наталія Ємченко.

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Раніше ми писали, що в Польщі затриманий ще один фігурант справи екс-глави "Укравтодору".

Нагадаємо, 22 липня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про арешт Новака на три місяці. Йому світить до 12 років в'язниці, якщо буде в суді доведена вина.

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